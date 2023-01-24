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Кабмін провів кадрові чистки

Станіслав ПогоріловВівторок, 24 січня 2023, 13:12
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Кабінет міністрів прийняв кадрові рішення, звільнивши 6 заступників міністрів і погодивши звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

ДеталіПризначено Олексія Соболева заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено:

Вячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;

Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;

Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;

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В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;

Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено звільнення:

Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Олександра Старуха з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Олексія Кулеби з посади голови Київської обласної державної адміністрації;

Дмитра Живицького з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;

Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

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Теми: Кабінет міністрівкадри
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