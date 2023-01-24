Кабмін прийняв кадрові рішення: звільнено 4 заступника міністрів
Кабінет міністрів прийняв кадрові рішення, звільнивши 4 заступників міністрів і погодивши звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій.
Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Призначено Олексія Соболева заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Звільнено:
Вячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;
Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;
Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Погоджено звільнення:
Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
Олександра Старуха з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації;
Олексія Кулеби з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
Дмитра Живицького з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;
Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.