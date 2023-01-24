Кабинет министров принял кадровые решения, уволив 6 заместителей министров и согласовав увольнение 5 глав областных военных администраций.

Источник: представитель правительства в парламенте Мельничук в Telegram

Детали: Назначен Алексей Соболев заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволены:

Вячеслав Шаповалов с должности заместителя министра обороны Украины;

Виталий Музыченко с должности заместителя министра социальной политики Украины;

Иван Лукеря должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;

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Вячеслав Негода с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;

Анатолий Иванкевич с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Виктор Вишнев с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано увольнение:

Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Александра Старуха с должности председателя Запорожской областной государственной администрации;

Алексея Кулебы с должности председателя Киевской областной государственной администрации;

Дмитрия Живицкого с должности председателя Сумской областной государственной администрации;

Ярослава Янушевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.