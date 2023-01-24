Кабмин провел кадровые чистки
Кабинет министров принял кадровые решения, уволив 6 заместителей министров и согласовав увольнение 5 глав областных военных администраций.
Источник: представитель правительства в парламенте Мельничук в Telegram
Детали: Назначен Алексей Соболев заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Уволены:
Вячеслав Шаповалов с должности заместителя министра обороны Украины;
Виталий Музыченко с должности заместителя министра социальной политики Украины;
Иван Лукеря должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;
Вячеслав Негода с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;
Анатолий Иванкевич с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
Виктор Вишнев с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Согласовано увольнение:
Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
Александра Старуха с должности председателя Запорожской областной государственной администрации;
Алексея Кулебы с должности председателя Киевской областной государственной администрации;
Дмитрия Живицкого с должности председателя Сумской областной государственной администрации;
Ярослава Янушевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.