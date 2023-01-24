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Міністерка закордонних справ Німеччини розповіла, чому країна не поспішає надавати танки Україні

Вівторок, 24 січня 2023, 14:20

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи розповіла депутатам, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

На початку свого виступу Бербок розповіла про свої враження від розмови з підлітками у Харкові та про потребу захистити Україну.

Згодом, коли перейшло до запитань членів ПАРЄ, норвезька депутатка Інгрід Шу закликала Бербок пояснити, коли Німеччина нарешті надасть Україні танки Leopard-2. Вона заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.

"Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країни. Тому ми закликаємо , щоби танки були надані великою групою країн", - пояснила вона, не уточнивши утім, коли має настати цей час.

Анналена Бербок визнала, що є нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини, але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання, і не лише військового.

"Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)", - заявила вона.

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Раніше Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard в Україну.

Також вона заявила, що вважає за можливе притягти до відповідальності керівництво РФ за злочини, вчинені проти України.

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Теми: Німеччиназброя
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