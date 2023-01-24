Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністерка закордонних справ Німеччини розповіла, чому країна не поспішає надавати танки Україні

Вівторок, 24 січня 2023, 13:20

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи розповіла депутатам, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

На початку свого виступу Бербок розповіла про свої враження від розмови з підлітками у Харкові та про потребу захистити Україну.

Реклама:

Згодом, коли перейшло до запитань членів ПАРЄ, норвезька депутатка Інгрід Шу закликала Бербок пояснити, коли Німеччина нарешті надасть Україні танки Leopard-2. Вона заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.

"Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країни. Тому ми закликаємо , щоби танки були надані великою групою країн", - пояснила вона, не уточнивши утім, коли має настати цей час.

Анналена Бербок визнала, що є нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини, але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання, і не лише військового.

ВІДЕО ДНЯ

"Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)", - заявила вона.

Раніше Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard в Україну.

Також вона заявила, що вважає за можливе притягти до відповідальності керівництво РФ за злочини, вчинені проти України.

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Україна радить Лукашенкові не піддаватися Путіну: Київ агресивних намірів не має
Білорусь виробляє для путінської армії "зуби дракона" - ЗМІ
Окупанти вдень обстріляли Костянтинівку на Донеччині, 4 людини поранені – ОВА
По всій Україні 40 хв тривала повітряна тривога: у Білорусі в повітрі був МіГ
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: