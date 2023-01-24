Министр иностранных дел Германии рассказала, почему страна не спешит предоставлять танки Украине

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала депутатам, что Германия не против поставок тяжелого оружия в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

В начале своего выступления Бербок рассказала о своих впечатлениях от разговора с подростками в Харькове и о необходимости защитить Украину.

Впоследствии, когда перешло к вопросам членов ПАСЕ, норвежский депутат Ингрид Шу призвала Бербок объяснить, когда Германия наконец предоставит Украине танки Leopard-2. Она заявила, что Германия в принципе не против предоставлять танки, но есть одно требование.

"Я признаю: Украина нуждается в большей поддержке. Но не только от моей страны, а от всех страны. Поэтому мы призываем, чтобы танки были предоставлены большой группой стран", - пояснила она, не уточнив, впрочем, когда должно наступить это время.

Анналена Бербок признала, что есть нюансы, связанные с разногласиями по этому вопросу в правительстве Германии, но она считает необходимым не обвинять друг друга, а добиваться международной поддержки поставок, и не только военной.

"Да, мы должны делать больше военной поддержки, но также мы должны предоставлять больше гуманитарной поддержки, а также для привлечения к ответственности (российского руководства)", - заявила она.

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Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard в Украину.

Также она заявила, что считает возможным привлечь к ответственности руководство РФ за преступления, совершенные против Украины.