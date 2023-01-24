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Окупанти вдень обстріляли Костянтинівку на Донеччині, 4 людини поранені – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 24 січня 2023, 14:28
Фото: Кириленко у telegram

Російські загарбники вдень обстріляли населений пункт Костянтинівка Донецької області, пошкоджено житлові будинки, 4 мирних мешканця, включаючи 2 дітей, було поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

 

Пряма мова Кириленка: "Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу - стан здоров'я наразі задовільний".

 

Деталі: За його словами, також внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, наслідки встановлюються.

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Теми: Донецька областьвійна
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