Окупанти вдень обстріляли Костянтинівку на Донеччині, 4 людини поранені – ОВА
Вівторок, 24 січня 2023, 14:28
Російські загарбники вдень обстріляли населений пункт Костянтинівка Донецької області, пошкоджено житлові будинки, 4 мирних мешканця, включаючи 2 дітей, було поранено.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу - стан здоров'я наразі задовільний".
Деталі: За його словами, також внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, наслідки встановлюються.
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