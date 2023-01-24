Оккупанты днем обстреляли Константиновку на Донетчине, 4 человека ранены - ОВА
Вторник, 24 января 2023, 14:28
Российские захватчики днем обстреляли населенный пункт Константиновка Донецкой области, повреждены жилые дома, 4 мирных жителя, включая 2 детей, были ранены.
Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - состояние здоровья пока удовлетворительное".
Детали: По его словам, также в результате обстрела были повреждены многоэтажки, последствия устанавливаются.
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