Оккупанты днем обстреляли Константиновку на Донетчине, 4 человека ранены - ОВА

Российские захватчики днем обстреляли населенный пункт Константиновка Донецкой области, повреждены жилые дома, 4 мирных жителя, включая 2 детей, были ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - состояние здоровья пока удовлетворительное".

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Детали: По его словам, также в результате обстрела были повреждены многоэтажки, последствия устанавливаются.