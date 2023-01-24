По всій Україні 40 хв тривала повітряна тривога: у Білорусі в повітрі був МіГ
По обіді 24 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу, небезпека тривала 40 хв. О 15:17 тривоги почали скасовувати.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram
Деталі: О 14:37 сирени почали лунати у столиці, Волинській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях.
За кілька хвилин тривога поширилися на всю територію країни.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувача.
Оновлено: О 15:17 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати у Києві, Черкаській та Полтавській областях. За кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.