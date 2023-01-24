Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні 40 хв тривала повітряна тривога: у Білорусі в повітрі був МіГ

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 14:35
По всій Україні 40 хв тривала повітряна тривога: у Білорусі в повітрі був МіГ
Карта тривог станом на 14:40. Скриншот з alerts.in.ua

По обіді 24 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу, небезпека тривала 40 хв. О 15:17 тривоги почали скасовувати.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 14:37 сирени почали лунати у столиці, Волинській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Реклама:

За кілька хвилин тривога поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувача.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 15:17 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати у Києві, Черкаській та Полтавській областях. За кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. 

Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: