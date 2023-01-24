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По всій Україні 40 хв тривала повітряна тривога: у Білорусі в повітрі був МіГ

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 15:35
Карта тривог станом на 14:40. Скриншот з alerts.in.ua

По обіді 24 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу, небезпека тривала 40 хв. О 15:17 тривоги почали скасовувати.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 14:37 сирени почали лунати у столиці, Волинській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях.

За кілька хвилин тривога поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє про підняття в Білорусі в повітря винищувача.

Оновлено: О 15:17 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати у Києві, Черкаській та Полтавській областях. За кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. 

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Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
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