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По всей Украине 40 мин звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе был МиГ

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 14:35
По всей Украине 40 мин звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе был МиГ
Карта тревог по состоянию на 14:40. Скриншот с alerts.in.ua

После обеда 24 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, опасность продолжалась 40 минут. В 15:17 тревоги начали отменять.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 14:37 сирены начали звучать в столице, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

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За несколько минут тревога распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителя.

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Обновлено: В 15:17 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Через несколько минут тревоги отменили по всей Украине. 

Темы: воздушная тревогавойнаБеларусь
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