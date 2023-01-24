По всей Украине 40 мин звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе был МиГ

Карта тревог по состоянию на 14:40. Скриншот с alerts.in.ua

После обеда 24 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, опасность продолжалась 40 минут. В 15:17 тревоги начали отменять.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 14:37 сирены начали звучать в столице, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

За несколько минут тревога распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителя.

Обновлено: В 15:17 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.