По всей Украине 40 мин звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе был МиГ
После обеда 24 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, опасность продолжалась 40 минут. В 15:17 тревоги начали отменять.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: В 14:37 сирены начали звучать в столице, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.
За несколько минут тревога распространились на всю территорию страны.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителя.
Обновлено: В 15:17 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.