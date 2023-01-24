Зеленський: Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь. Так він прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нібито "в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів".

Джерело: Зеленський на пресконференції в Києві з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, незважаючи на вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну".

Деталі: Він також наголосив, що, на його думку, більшість білорусів, включно з військовослужбовцями РБ, не хочуть нападати і йти зі зброєю на українське суспільство, чого не можна сказати про російських військових, які можуть опинитися де завгодно.

Що передувало: Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує Білорусі укласти "пакт про ненапад", а сама в цей час "продовжує готувати бойовиків і екстремістів".