Зеленский: Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирались и не собирается нападать на Беларусь. Так он прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что якобы "в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов".

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну".

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Детали: Он также подчеркнул, что, по его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих РБ, не хотят нападать и идти с оружием на украинское общество, чего нельзя сказать о российских военных, которые могут оказаться где-угодно.

Что предшествовало: Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить "пакт о ненападении", а сама в это время "продолжает готовить боевиков и экстремистов".