Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 15:44
Зеленский: Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирались и не собирается нападать на Беларусь. Так он прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что якобы "в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов".

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну".

Реклама:

Детали: Он также подчеркнул, что, по его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих РБ, не хотят нападать и идти с оружием на украинское общество, чего нельзя сказать о российских военных, которые могут оказаться где-угодно.

Что предшествовало: Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить "пакт о ненападении", а сама в это время "продолжает готовить боевиков и экстремистов".

Темы: ЗеленскийБеларусьЛукашенковойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Образовательная "Мрия" – Зеленский презентовал приложение для школьников
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: