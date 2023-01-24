На Донеччині захисники збили ворожий Су-25

Українські захисники збили 24 січня в Донецькій області російський Су-25.

Джерело: Генштаб, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП, пресслужба Нацгвардії

Дослівно Генштаб: "Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25".

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Деталі: Як уточнив УП речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, за попередніми даними, спрацював підрозділ ППО Національної гвардії.

Пізніше в НГУ підтвердили, що штурмовик збито в районі Бахмута.

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