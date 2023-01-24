Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области защитники сбили вражеский Су-25

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 17:23
В Донецкой области защитники сбили вражеский Су-25

Украинские защитники сбили 24 января в Донецкой области российский Су-25.

Источник: Генштаб, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП, пресс-служба Нацгвардии

Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".

Реклама:

Детали: Как уточнил УП спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, по предварительным данным, сработало подразделение ПВО Национальной гвардии.

Позже в НГУ подтвердили, что штурмовик был сбит ими в районе Бахмута.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: авиаВоздушные силы ВСУРосcияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
авиа
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: