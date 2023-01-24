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В Донецкой области защитники сбили вражеский Су-25

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 18:23

Украинские защитники сбили 24 января в Донецкой области российский Су-25.

Источник: Генштаб, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП, пресс-служба Нацгвардии

Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".

Детали: Как уточнил УП спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, по предварительным данным, сработало подразделение ПВО Национальной гвардии.

Позже в НГУ подтвердили, что штурмовик был сбит ими в районе Бахмута.

Напомним: 

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Темы: авиаВоздушные силы ВСУРосcияДонецкая область
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