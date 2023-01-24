В Донецкой области защитники сбили вражеский Су-25

Украинские защитники сбили 24 января в Донецкой области российский Су-25.

Источник: Генштаб, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП, пресс-служба Нацгвардии

Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".

Детали: Как уточнил УП спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, по предварительным данным, сработало подразделение ПВО Национальной гвардии.

Позже в НГУ подтвердили, что штурмовик был сбит ими в районе Бахмута.

Напомним:

Ночью с 00.00 по 00.30 часов 24 января Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52.