В Донецкой области защитники сбили вражеский Су-25
Вторник, 24 января 2023, 17:23
Украинские защитники сбили 24 января в Донецкой области российский Су-25.
Источник: Генштаб, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП, пресс-служба Нацгвардии
Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25".
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Детали: Как уточнил УП спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, по предварительным данным, сработало подразделение ПВО Национальной гвардии.
Позже в НГУ подтвердили, что штурмовик был сбит ими в районе Бахмута.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью с 00.00 по 00.30 часов 24 января Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52.