Через війну в Україні перевели Годинник Судного дня

Вчені пересунули стрілку символічного Годинника Судного дня на 10 секунд вперед. Тепер до кінця світу лишається 90 секунд.

Джерело: заснований Альбертом Ейнштейном американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Вісник вчених-атомників")

Деталі: Повідомляється, що так близько до глобальної катастрофи людство ще не наближалося.

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Основною причиною переведення годинника вчена рада журналу називає напад Росії на Україну і загрозу ядерної війни, яку він несе. Серед інших причин - зміна клімату, біологічні явища та зловживання технологіями.

Дослівно: "Найгірше те, що ледь завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадкова, навмисна обо через прорахунок - є страшним ризиком. Можливість того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою".

Що передувало: Починаючи з 2019 року стрілки Годинника Судного дня пересунулись на 30 секунд вперед. Тоді на них було 2 хвилини до кінця світу.