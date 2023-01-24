Из-за войны в Украине перевели Часы Судного дня

Ученые передвинули стрелку символических Часов Судного дня на 10 секунд вперед. Теперь до конца света остается 90 секунд.

Источник: основанный Альбертом Эйнштейном американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Вестник ученых-атомщиков")

Детали: Сообщается, что так близко к глобальной катастрофе человечество еще не приближалось.

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Основной причиной перевода часов ученый совет журнала называет нападение России на Украину и угрозу ядерной войны, которую оно несет. Среди других причин - изменение климата, биологические явления и злоупотребление технологиями.

Дословно: "Хуже всего то, что едва завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта - случайная, преднамеренная или из-за просчета - является страшным риском. Возможность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высокой".

Что предшествовало: Начиная с 2019 года стрелки Часов Судного дня передвинулись на 30 секунд вперед. Тогда на них было 2 минуты до конца света.