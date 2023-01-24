Росіяни продовжують приховану мобілізацію в Криму за рахунок місцевих українців – Генштаб

На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту".

Деталі: Зокрема, всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості щодо військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.