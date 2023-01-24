Росіяни продовжують приховану мобілізацію в Криму за рахунок місцевих українців – Генштаб
Вівторок, 24 січня 2023, 19:30
На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "У місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту".
Деталі: Зокрема, всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості щодо військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.
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