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Росіяни продовжують приховану мобілізацію в Криму за рахунок місцевих українців – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 18:30
Росіяни продовжують приховану мобілізацію в Криму за рахунок місцевих українців – Генштаб
фото: Генштаб

На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту".

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Деталі: Зокрема, всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості щодо військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

Теми: ГенштабмобілізаціяКримокупація
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