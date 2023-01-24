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Россияне продолжают скрытую мобилизацию в Крыму за счет местных украинцев – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 18:30
Россияне продолжают скрытую мобилизацию в Крыму за счет местных украинцев – Генштаб
фото: Генштаб

На временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает мероприятия скрытой мобилизации за счет местных жителей - граждан Украины.

ИсточникГенштаб

Дословно: "В городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача пополнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота".

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Детали: В частности, всем гражданским работникам определено заполнить формы где указать сведения о воинском звании в запасе и наличие водительского удостоверения.

Темы: ГенштабмобилизацияКрымоккупация
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