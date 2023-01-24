Россияне продолжают скрытую мобилизацию в Крыму за счет местных украинцев – Генштаб
Вторник, 24 января 2023, 19:30
На временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает мероприятия скрытой мобилизации за счет местных жителей - граждан Украины.
Источник: Генштаб
Дословно: "В городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача пополнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота".
Детали: В частности, всем гражданским работникам определено заполнить формы где указать сведения о воинском звании в запасе и наличие водительского удостоверения.
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