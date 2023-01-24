У лікарнях окупованої Запорізької області сотні поранених російських солдатів
Вівторок, 24 січня 2023, 19:39
Український Генштаб повідомляє, що окупанти зазнають колосальних втрат, зокрема у Запорізької області, в міській лікарні Дніпрорудного лікують понад 450 поранених загарбників.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України.
Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області".
Деталі: Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.
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