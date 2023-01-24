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У лікарнях окупованої Запорізької області сотні поранених російських солдатів

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 18:39

Український Генштаб повідомляє, що окупанти зазнають колосальних втрат, зокрема у Запорізької області, в міській лікарні Дніпрорудного лікують понад 450 поранених загарбників.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України.

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Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області".

Деталі: Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.

Теми: ГенштабЗапорізька областьокупаціявійна
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