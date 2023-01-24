В больницах оккупированной Запорожской области сотни раненых российских солдат

Украинский Генштаб сообщает, что оккупанты несут колоссальные потери, в частности в Запорожской области, в городской больнице Днепрорудного лечат более 450 раненых захватчиков.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины.

Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области".

Детали: Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.