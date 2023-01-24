В больницах оккупированной Запорожской области сотни раненых российских солдат
Вторник, 24 января 2023, 18:39
Украинский Генштаб сообщает, что оккупанты несут колоссальные потери, в частности в Запорожской области, в городской больнице Днепрорудного лечат более 450 раненых захватчиков.
Источник: Генштаб
Дословно: "Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины.
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Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области".
Детали: Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.