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В больницах оккупированной Запорожской области сотни раненых российских солдат

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 18:39

Украинский Генштаб сообщает, что оккупанты несут колоссальные потери, в частности в Запорожской области, в городской больнице Днепрорудного лечат более 450 раненых захватчиков.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины.

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Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области".

Детали: Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.

Темы: ГенштабЗапорожская областьоккупациявойна
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