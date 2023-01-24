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Медведєв переконує, що ракет у Росії "цілком достатньо"

Євген КізіловВівторок, 24 січня 2023, 18:41
Медведєв переконує, що ракет у Росії цілком достатньо
дмітрій медведєв, Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у російської армії "цілком достатньо всього", що стосується запасів ракет.

Джерело: відео з його промовою

Деталі: За його словами, противники РФ періодично роблять заяви, що у Росії закінчуються ракети.

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Пряма мова: "Роблять заяви, що у нас то одного, то іншого, то ракет залишилося на два з половиною рази, ще щось таке скажуть. Хочу їх розчарувати. У нас цілком достатньо всього. І цього року відбувається постачання найбільш затребуваних видів озброєнь, військової техніки та засобів ураження. Йдеться про тисячі одиниць, і природно, що такий темп, який був наприкінці року забезпечений, його необхідно зберегти і в цей період".

Що передувало: За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет - приблизно 550 одиниць, тож вона комбінує їх із дронами-камікадзе та переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

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Теми: МедведєвзброяРосія
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