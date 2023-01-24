Медведев уверяет, что ракет у России "вполне достаточно"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у российской армии "вполне достаточно всего", что касается запасов ракет.

Источник: видео с его речью

Детали: По его словам, противники РФ периодически делают заявления, что у России заканчиваются ракеты.

Прямая речь: "Делают заявления, что у нас то одного, то другого, то ракет осталось на два с половиной раза, еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период".

Что предшествовало: По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".