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Медведев уверяет, что ракет у России "вполне достаточно"

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 18:41
Медведев уверяет, что ракет у России вполне достаточно
дмитрий медведев, Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у российской армии "вполне достаточно всего", что касается запасов ракет.

Источник: видео с его речью

Детали: По его словам, противники РФ периодически делают заявления, что у России заканчиваются ракеты.

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Прямая речь: "Делают заявления, что у нас то одного, то другого, то ракет осталось на два с половиной раза, еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период".

Что предшествовало: По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

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Темы: МедведеворужиеРосcия
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