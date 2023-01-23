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У Росії залишилося близько 550 високоточних ракет – Скібіцький

Олена РощінаПонеділок, 23 січня 2023, 14:44
Іскандер-М, фото РИА Новости

За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi"

Пряма мова: "У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. 

Минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал. 

Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.

Росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Це не точна зброя, але руйнівна".

Деталі: Так Скібіцький відповів на запитання, скільки ще ракет залишилося в Росії та чи можна закінчити її ракетний терор проти українських міст і цивільної інфраструктури за допомогою західних засобів ППО.

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Імовірно, представник ГУР мав на увазі, що з 550 високоточних ракет РФ ще має зберегти недоторканний запас, тому може йтися про два-три масовані ракетні удари.

За словами Скібіцького, Києву у найближчі два місяці будуть більше загрожувати ракетні удари росіян і провокації, ніж повторний наступ із території Білорусі.

Теми: війнаРосіяракетний ударрозвідка
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