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Норвегія розглядає поставку Україні до 8 танків Leopard 2 - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 19:57

Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.

Про це повідомило видання Dagens Næringsliv, пише "Європейська правда".

У публікації відзначається, що незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

У понеділок ввечері у Норвегії відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.

Норвезькі журналісти дізналися, що понеділкове засідання присвятили, зокрема, танкам, після заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко. За даними ЗМІ, рішення може бути оголошене вже в середу.

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Теми: танкиНорвегіязброядопомога Україні
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