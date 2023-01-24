Норвегия рассматривает поставку Украине до 8 танков Leopard 2 - СМИ

Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее.

Об этом сообщило издание Dagens Næringsliv, пишет "Европейская правда".

В публикации отмечается, что вскоре правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны, посвященное предоставлению военной помощи Украине.

Норвежские журналисты узнали, что заседание посвятили, в частности, танкам, после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.