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Норвегия рассматривает поставку Украине до 8 танков Leopard 2 - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 19:57

Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее.

Об этом сообщило издание Dagens Næringsliv, пишет "Европейская правда".

В публикации отмечается, что вскоре правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны, посвященное предоставлению военной помощи Украине.

Норвежские журналисты узнали, что заседание посвятили, в частности, танкам, после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. По данным СМИ, решение может быть объявлено уже в среду.

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Темы: танкиНорвегияоружиепомощь Украине
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