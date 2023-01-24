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Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію

Євген Кізілов, "Українська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 22:26
Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію
валерій залужний, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.

Джерело: The New York Times, відповідь управління звʼязків з громадськістю ЗСУ на запит УП

Деталі: За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

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У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.

У відповідь на запит "Української правди" у ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Степанець дійсно залишив Залужному спадок в 1 мільйон доларів.

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Дослівно ЗСУ: "Генерал Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року".

Пряма мова Залужного: "Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння".

Довідково біографія Степанця

Степанець народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і був убитий німцями в жовтні 1941 року. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці.

У місті тоді так само було дуже мало їжі. Вижили лише завдяки тому, що дядько, який воював (був поранений і втратив ногу), ділився з ними військовим пайком.

Степанець закінчив середню школу і в 1956 році вступив до Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

Працюючи в Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили.

Ситуація змінилася після приходу Горбачова до влади, і він отримав дозвіл виїхати з Радянського Союзу. У 1989 році він приїхав до США і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

Теми: Залужнийгрошіарміяблагодійність
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