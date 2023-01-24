Залужный получил в наследство миллион долларов и пожертвовал их на армию

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии.

Источник: The New York Times, ответ управления по связям с общественностью ВСУ на запрос УП

Детали: По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

В ответ на запрос "Украинской правды" ВСУ подтвердили эту информацию.

Степанец действительно оставил Залужному наследство в 1 миллион долларов.

Дословно ВСУ: "Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года".

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Прямая речь Залужного: "Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не имел ни малейшего сомнения, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание".

Справочно биография Степанца

Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец воевал во Второй мировой войне и был убит немцами в октябре 1941 года. Григорий с матерью были эвакуированы на Урал, где они подверглись голоду и другим испытаниям. После окончания войны они вернулись в Винницу.

В городе тогда так же было очень мало еды. Выжили только благодаря тому, что дядя, который воевал (был ранен и потерял ногу), делился с ними военным пайком.

Степанец окончил среднюю школу и в 1956 году поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где получил степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии. Свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.

Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен советской властью по сфальсифицированному предлогу. Позже его преследовало КГБ, и он не мог работать. Подал заявку на получение выездной визы, но ему отказали.

Ситуация изменилась после прихода Горбачева к власти, и он получил разрешение выехать из Советского Союза. В 1989 году он приехал в США и начал работать в Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком программного обеспечения они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.