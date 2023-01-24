Росія хоче створити на окупованій частині України більше 20 колоній

Російський уряд доручив створити 24 виправні колонії в окупованих регіонах України.

Джерело: розпорядження уряду Росії, Meduza

Деталі: У планах російських загарбників створити 12 виправних колоній в окупованій Донецькій області, 7 - на території Луганщини, 3 - на території анексованої частини Херсонської області, 2 (і одну колонію-поселення) в анексованій частині Запорізької області.

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За планом уряду РФ, там також хочуть створити 3 лікувальні виправні установи і 3 виправні центри.

Станом на листопад 2022 року на території Росії діяло 626 виправних колоній. ЗМІ зазначають, що в середньому, це приблизно по 7 колоній на один регіон.

У листопаді 2022 року видання команди Олексія Навального "Сирена" повідомило, що під час відступу з Херсонської області російські військові вивезли українських ув'язнених у 10 колоній на території РФ.