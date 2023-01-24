Россия хочет создать на оккупированной части Украины более 20 колоний

Российское правительство поручило создать 24 исправительные колонии в оккупированных регионах Украины.

Источник: распоряжение правительства России, Meduza

Детали: В планах российских захватчиков создать 12 исправительных колоний в оккупированной Донецкой области, 7 - на территории Луганщины, 3 - на территории аннексированной части Херсонской области, 2 (и одну колонию-поселение) в аннексированной части Запорожской области.

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По плану правительства РФ, там также хотят создать 3 лечебных исправительных учреждения и 3 исправительных центра.

По состоянию на ноябрь 2022 года на территории России действовало 626 исправительных колоний. СМИ отмечают, что в среднем, это примерно по 7 колоний на один регион.

В ноябре 2022 года издание команды Алексея Навального "Сирена" сообщило, что во время отступления из Херсонской области российские военные вывезли украинских заключенных в 10 колоний на территории РФ.