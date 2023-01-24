Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия хочет создать на оккупированной части Украины более 20 колоний

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 21:39
Россия хочет создать на оккупированной части Украины более 20 колоний
ФОТО: DEPOSITPHOTOS

Российское правительство поручило создать 24 исправительные колонии в оккупированных регионах Украины.

Источник: распоряжение правительства России, Meduza

Детали: В планах российских захватчиков создать 12 исправительных колоний в оккупированной Донецкой области, 7 - на территории Луганщины, 3 - на территории аннексированной части Херсонской области, 2 (и одну колонию-поселение) в аннексированной части Запорожской области.

Реклама:

По плану правительства РФ, там также хотят создать 3 лечебных исправительных учреждения и 3 исправительных центра.

По состоянию на ноябрь 2022 года на территории России действовало 626 исправительных колоний. СМИ отмечают, что в среднем, это примерно по 7 колоний на один регион.

В ноябре 2022 года издание команды Алексея Навального "Сирена" сообщило, что во время отступления из Херсонской области российские военные вывезли украинских заключенных в 10 колоний на территории РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоккупациятюрьмавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: