Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський ввів в дію нове рішення РНБО: Деталі – згодом

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 23:37
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідовив, що запровадив у дію ще одне рішення РНБО, але деталі обіцяв опублікувати згодом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні (24 січня - ред.) суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає.

Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом".

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийРНБОвійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня

"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"

Генпрокурор Костін призначив нових заступників

уточненоППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

В СБУ викрили ще одного зрадника: підполковник зливав дані ворогу

На Заході вже обговорюють передачу Україні літаків - Politico

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії
Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА
Останні новини
16:34
Через окупантів на ЗАЕС не працює тренажер, на якому має відпрацьовувати навички персонал
16:19
Арахамія обіцяє вигнати Тищенка зі "Слуги народу"
16:11
В Одесі відновили електропостачання критичної інфраструктури
16:07
відеоУ ДСНС показали, як виглядають замасковані окупантами міни
15:54
МЗС Росії обурилось новій спостережній місії ЄС у Вірменії
15:40
Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла
15:34
Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня
15:33
фотоРосіяни вдарили по Харківщині: влучили в житлові будинки
15:30
оновлено в 15:30На Одещині збили ще одну ракету – Повітряні сили
15:26
Підстав для зміни офіційного курсу немає — НБУ
Усі новини...