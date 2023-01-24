Зеленський ввів в дію нове рішення РНБО: Деталі – згодом

Президент Володимир Зеленський повідовив, що запровадив у дію ще одне рішення РНБО, але деталі обіцяв опублікувати згодом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні (24 січня - ред.) суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає.

Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом".