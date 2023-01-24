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Зеленский ввел в действие новое решение СНБО: Детали – позже

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 23:37
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие еще одно решение СНБО, но детали обещал опубликовать позже.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня (24 января - ред.) общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и в дальнейшем. Каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит.

Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институтами.

Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел в действие еще одно решение СНБО. Детали - позже".

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Темы: ЗеленскийСНБОвойнаУкраина
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