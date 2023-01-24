Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нової хвилі агресії і посилює тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше.

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Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії".

Деталі: Зеленський відзначив, що у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій.

Президент зазначив, що наразі головне – це швидкість реалізації всього того, про що українська сторона домовилася з партнерами.

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Зокрема, в України є потреба в сучасних танках: "Справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша".

Пряма мова: "Дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення".