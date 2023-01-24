Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 23:53
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нової хвилі агресії і посилює тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше.

Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії".

Деталі: Зеленський відзначив, що у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій.

Президент зазначив, що наразі головне – це швидкість реалізації всього того, про що українська сторона  домовилася з партнерами.

Зокрема, в України є потреба в сучасних танках: "Справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення".

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоТищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня

"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"

Генпрокурор Костін призначив нових заступників

уточненоППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

В СБУ викрили ще одного зрадника: підполковник зливав дані ворогу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Зеленський ввів в дію нове рішення РНБО: Деталі – згодом
Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА
Останні новини
16:47
США тиснуть на Туреччину через російські польоти з американськими літаками - ЗМІ
16:45
Пресофіцерку ДПСУ після Нового року в Парижі перевели з Одеси в житомирський загін
16:42
оновлено, фотоРосіяни вдень обстріляли Харківщину: двоє загиблих
16:41
В "Охматдиті" рятують 6-річну дівчинку з Херсона, яка осліпла на одне око через ракетний удар РФ
16:34
Через окупантів на ЗАЕС не працює тренажер, на якому має відпрацьовувати навички персонал
16:19
оновленоТищенка вигнали з партії "Слуга народу"
16:11
В Одесі відновили електропостачання критичної інфраструктури
16:07
відеоУ ДСНС показали, як виглядають замасковані окупантами міни
15:54
МЗС Росії обурилось новій спостережній місії ЄС у Вірменії
15:40
Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла
Усі новини...