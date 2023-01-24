Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к новой волне агрессии и усиливает давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Россия готовится к новой волне агрессии - с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее.

Реклама:

Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия".

Детали: Зеленский отметил, что в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий.

Президент отметил, что сейчас главное - это скорость реализации всего того, о чем украинская сторона договорилась с партнерами.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, у Украины есть потребность в современных танках: "Дело не в пяти, или десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше".

Прямая речь: "Дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение".