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Росіяни гатили по Сумщині: завдали майже 200 ударів

"Українська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 23:43
Росіяни гатили по Сумщині: завдали майже 200 ударів
Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 24 січня російські окупанти обстріляли 8 прикордонних громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, було 10 прильотів.

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Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Зафіксовано обстріли з артилерії (48 прильотів) та мінометів (34 прильоти). Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

По Есманьській громаді росіяни ударили 3 рази: було 6 прильотів з мінометів та 18 – з артилерії.

По Шалигинській громаді росіяни вели мінометний обстріл, було 20 прильотів.

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По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів, зафіксовано 11 прильотів.

На території Краснопільської громади розірвалися 3 міни, а також зафіксовано 6 прильотів з артилерії.

Путивльську громаду росіяни обстріляли 2 рази із мінометів, було 19 прильотів.

Теми: Сумська областьобстріл
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