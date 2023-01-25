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Россияне били по Сумщине: нанесли почти 200 ударов

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 00:43
Иллюстративное фото Getty Images

В течение 24 января российские оккупанты обстреляли 8 приграничных громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Новослободской громаде враг вел минометный огонь, было 10 прилетов.

Белопольскую громаду противник обстрелял 5 раз. Зафиксированы обстрелы из артиллерии (48 прилетов) и минометов (34 прилета). Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.

По Эсманьской громаде россияне ударили 3 раза: было 6 прилетов из минометов и 18 – из артиллерии.

По Шалыгинской громаде россияне вели минометный обстрел, было 20 прилетов.

По Миропольской громаде противник тоже бил из минометов, зафиксировано 11 прилетов.

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На территории Краснопольской громады разорвались 3 мины, а также зафиксировано 6 прилетов из артиллерии.

Путивльскую громаду россияне обстреляли 2 раза из минометов, было 19 прилетов.

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Темы: Сумская областьобстрел
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