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Швеція закликала ЄС надати Україні все необхідне для перемоги

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 05:42
Прапор Швеції. ФОТО: UNSPLASH.COM

Швеція закликала Європейський Союз та інші країни світу посилити допомогу Україні.

Джерело: заява міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Біллстрьома, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми дуже заохочуємо інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує. Зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово.

Швеція повністю перебуває на боці України й ми переконані, що ЄС мусить чинити так само".

Деталі: Біллстрьом вважає, що переговори з Росією можливі лише після її поразки на полі бою.

Міністр також зазначив, що Швеція нещодавно оголосила про плани передати Україні сучасні артилерійські установки Archer, чим "засвідчила власні високі амбіції щодо підтримки України". 

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Теми: Швеціядопомога Українівійна
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