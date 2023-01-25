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Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 04:42
Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы
Флаг Швеции. ФОТО: UNSPLASH.COM

Швеция призвала Европейский Союз и другие страны мира усилить помощь Украине.

Источник: заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрёма, которое цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы очень поощряем другие страны ЕС и мира предоставлять Украине всю возможную помощь в это время, когда ситуация балансирует. Сейчас надо усилить усилия и помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и, конечно, военно.

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Швеция полностью находится на стороне Украины и мы убеждены, что ЕС должен поступать так же".

Детали: Биллстрём считает, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения на поле боя.

Министр также отметил, что Швеция недавно объявила о планах передать Украине современные артиллерийские установки Archer, чем "показала собственные высокие амбиции по поддержке Украины".

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Темы: Швецияпомощь Украиневойна
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