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Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 08:06
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23) од,
  • артилерійських систем – 2 154 (+6) од,
  • РСЗВ – 450 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 290 (+1) од,
  • гелікоптерів – 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 194 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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