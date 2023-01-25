Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів
Середа, 25 січня 2023, 08:06
Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 161 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23) од,
- артилерійських систем – 2 154 (+6) од,
- РСЗВ – 450 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 290 (+1) од,
- гелікоптерів – 281 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 194 (+0) од.
Дані уточнюються.
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