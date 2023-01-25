Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів

Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 161 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23) од,

артилерійських систем – 2 154 (+6) од,

РСЗВ – 450 (+2) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 290 (+1) од,

гелікоптерів – 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од,

крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 194 (+0) од.

Дані уточнюються.