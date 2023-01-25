Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов

Россия в войне против Украины уже потеряла 123 080 военных, 290 самолетов, 3 161 танк, 2 154 артиллерийские системы и 6 307 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,

танков – 3 161 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 6 307 (+23) ед,

артиллерийских систем – 2 154 (+6) ед,

РСЗО – 450 (+2) ед,

средств ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 290 (+1) ед,

вертолетов – 281 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5) ед,

крылатых ракет – 749 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23) ед,

специальной техники – 194 (+0) ед.

Данные уточняются.