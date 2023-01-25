ЄСПЛ 25 січня оголосить рішення у справі про окупацію Донбасу

Європейський суд з прав людини 25 січня винесе рішення у великій справі про окупацію Донбасу.

Про це повідомила пресслужба ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

"Європейський суд з прав людини винесе рішення щодо прийнятності у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" (заяви №№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20) на відкритому слуханні у середу, 25 січня, о 14.30 у Будинку прав людини у Страсбурзі", – йдеться у повідомленні.

В ЄСПЛ пояснили, що справа стосується конфлікту на сході України за участю проросійських сепаратистів, який розпочався у 2014 році, і, зокрема, передбачуваної постійної практики ("адміністративної практики") порушень Конвенції сепаратистами "Донецької народної республіки" ("ДНР") та "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), а також збиття рейсу MH17 на сході України 17 липня 2014 року.

Заявниками у цій справі є Україна та Нідерланди. Російська Федерація є державою-відповідачем.

Визнання судом прийнятності справи означатиме, що суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації. Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів.

На слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про значення рішення читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.