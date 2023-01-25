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ЕСПЧ 25 января объявит решение по делу об оккупации Донбасса

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 08:43
Зал заседаний ЕСПЧ. Фото uk.wikipedia.org

Европейский суд по правам человека 25 января вынесет решение по большому делу об оккупации Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

"Европейский суд по правам человека вынесет решение о приемлемости по делу "Украина и Нидерланды против России" (заявления №№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20) на открытом слушании в среду, 25 января 2023 года, в 14.30 в Доме прав человека в Страсбурге", – говорится в сообщении.

В ЕСПЧ пояснили, что дело касается конфликта на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, который начался в 2014 году, и, в частности, предполагаемой постоянной практики ("административной практики") нарушений Конвенции сепаратистами "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"), а также сбития рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Заявителями по этому делу являются Украина и Нидерланды. Российская Федерация является государством-ответчиком.

Признание судом приемлемости дела будет означать, что суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации. Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. 

На слушаниях в ЕСПЧ в рамках дела "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона доказывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

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Подробнее о значении решения ЕСПЧ читайте в статье: Донбас идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ об оккупации Востока Украины.

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Темы: ЕСПЧДонбассРосcияоккупация
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