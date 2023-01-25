Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні гуділи сирени: в Білорусі знову літав російський МіГ

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 09:10
Карта тривог станом на 9:10 ранку 25 січня. Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 25 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу на 2 години.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 9:07 сирени почали лунати у столиці, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Білоруський моніторинговий проєкт повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження, винищувача супроводу і Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Зокрема, о 8:30 з аеродрому Барановичі злетів винищувач супроводу, о 8:35 з аеродрому в Мачулищах – літак ДРЛС А-50У ВКС РФ.

А о 9:00 та о 9:06 з аеродрому в Мачулищах піднялися у повітря два російські МіГи-31К.

ВІДЕО ДНЯ

О 10:55-10:56 тривогу скасували по всій Україні.

Передісторія: 

  • По обіді 24 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу (у цей час у повітряному просторі Білорусі був російський МіГ-31K), небезпека тривала 40 хв.  

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: повітряна тривогаБілорусьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон

ЗМІ: США передадуть Україні сучасну модифікацію Abrams, але без "секретної броні"

МВФ може надати Україні багаторічний пакет допомоги на суму до $16 мільярдів – Bloomberg

РФ блокує "зерновий коридор": кількість виходів суден із українських портів упала до антирекорду

У "Слуги народу" немає голосів для виключення Тищенка з фракції – джерело

Усі новини...
Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії
В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА
Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW
Британська розвідка: російські танки "Армата" в поганому стані і навряд чи будуть справними
Останні новини
03:38
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомету
02:40
У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg
02:19
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
01:37
Тищенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження
00:56
Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як миротворець – WSJ
00:56
Експрем’єр Болгарії розповів, як вдалось налагодити постачання зброї в Україну попри опір в уряді
00:40
Камбоджа готова навчати російських саперів і не надаватиме військової допомоги Україні
23:31
У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні
23:24
Естонія просить Німеччину дозволити передачу Україні касетних боєприпасів
23:05
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон
Усі новини...