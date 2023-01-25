По всій Україні гуділи сирени: в Білорусі знову літав російський МіГ
Вранці 25 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу на 2 години.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram
Деталі: О 9:07 сирени почали лунати у столиці, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.
Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Білоруський моніторинговий проєкт повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження, винищувача супроводу і Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
Зокрема, о 8:30 з аеродрому Барановичі злетів винищувач супроводу, о 8:35 з аеродрому в Мачулищах – літак ДРЛС А-50У ВКС РФ.
А о 9:00 та о 9:06 з аеродрому в Мачулищах піднялися у повітря два російські МіГи-31К.
О 10:55-10:56 тривогу скасували по всій Україні.
Передісторія:
- По обіді 24 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу (у цей час у повітряному просторі Білорусі був російський МіГ-31K), небезпека тривала 40 хв.