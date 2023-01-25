Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине гудели сирены: в Беларуси снова летал российский МиГ

Ирина БалачукСреда, 25 января 2023, 09:10
Карта тревог по состоянию на 9:10 утра 25 января. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 25 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу на 2 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 9:07 сирены начали звучать в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Белорусский мониторинговый проект сообщил о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения, истребителя сопровождения и МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

В частности, в 8:30 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 8:35 с аэродрома в Мачулищах – самолет ДРЛС А-50У ВКС РФ.

А в 9:00 и в 9:06 с аэродрома в Мачулищах поднялись в воздух два российских МиГа-31К.

ВИДЕО ДНЯ

В 10:55-10:56 тревогу отменили по всей Украине.

Предыстория: 

  • После обеда 24 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (в это время в воздушном пространстве Беларуси был российский МиГ-31K), опасность продолжалась 40 мин.  

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: воздушная тревогаБеларусьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg

Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу

СМИ: США передадут Украине современную модификацию Abrams, но без "секретной брони"

МВФ может предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму до $16 миллиардов – Bloomberg

РФ блокирует "зерновой коридор": количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник

Все новости...
Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии
В России мобилизуют депортированных украинцев – Луганская ОВА
Западные танки помогут Украине вести механизированную войну – ISW
Британская разведка: российские танки "Армата" в плохом состоянии и вряд ли будут исправными
Последние новости
03:38
Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета
02:40
В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg
02:19
Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
01:37
Тищенко скрывал свою нескольконедельную заграничную командировку
00:56
Абрамович теряет шансы спастись от санкций как миротворец – WSJ
00:56
Экс-премьер Болгарии рассказал о поставках оружия в Украину несмотря на сопротивление в правительстве
00:40
Камбоджа готова обучать российских саперов и не будет оказывать военную помощь Украине
23:31
В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине
23:24
Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов
23:05
Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу
Все новости...