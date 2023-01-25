По всей Украине гудели сирены: в Беларуси снова летал российский МиГ
Утром 25 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу на 2 часа.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: В 9:07 сирены начали звучать в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.
Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Белорусский мониторинговый проект сообщил о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения, истребителя сопровождения и МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
В частности, в 8:30 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 8:35 с аэродрома в Мачулищах – самолет ДРЛС А-50У ВКС РФ.
А в 9:00 и в 9:06 с аэродрома в Мачулищах поднялись в воздух два российских МиГа-31К.
В 10:55-10:56 тревогу отменили по всей Украине.
Предыстория:
- После обеда 24 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (в это время в воздушном пространстве Беларуси был российский МиГ-31K), опасность продолжалась 40 мин.