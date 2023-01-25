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По всей Украине гудели сирены: в Беларуси снова летал российский МиГ

Ирина БалачукСреда, 25 января 2023, 08:10
По всей Украине гудели сирены: в Беларуси снова летал российский МиГ
Карта тревог по состоянию на 9:10 утра 25 января. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 25 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу на 2 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 9:07 сирены начали звучать в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Белорусский мониторинговый проект сообщил о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения, истребителя сопровождения и МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

В частности, в 8:30 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 8:35 с аэродрома в Мачулищах – самолет ДРЛС А-50У ВКС РФ.

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А в 9:00 и в 9:06 с аэродрома в Мачулищах поднялись в воздух два российских МиГа-31К.

В 10:55-10:56 тревогу отменили по всей Украине.

Предыстория: 

  • После обеда 24 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (в это время в воздушном пространстве Беларуси был российский МиГ-31K), опасность продолжалась 40 мин.  

Темы: воздушная тревогаБеларусьвойна
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