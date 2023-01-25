Британська розвідка: російські танки "Армата" в поганому стані і навряд чи будуть справними

За даними британської розвідки, невелику партію найновіших російських танків T-14 "Армата" вже підготували до застосування на фронті, але військові вагаються їх використовувати через сумніви щодо їхнього технічного стану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді міністерства оборони Британії про війну в Україні.

У ньому зазначають, що РФ підготувала невелику партію T-14 до застосування на фронті у війні проти України, що було би першим бойовим використанням цієї моделі, проте воюючі російські війська нібито вагаються задіювати їх через "незадовільний стан".

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"Невідомо, що саме викликало таку реакцію, але в останні три роки російські посадовці публічно згадували про проблеми з двигуном і тепловізійними системами у Т-14. У 2021 році міністр оборони Сергєй Шойгу описував заплановане на 2022 рік виробництво як "експериментальну" партію. Тож малоймовірно, що якийсь із застосованих Т-14 буде відповідати стандартам для нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування", – пишуть в огляді.

Британська розвідка вже присвячувала один із нещодавніх оглядів танкам "Армата", у ньому розповідали, що якщо РФ все ж кине їх на фронт, то передусім з пропагандистською метою, тому що застосування цих танків є ризиком для російської армії.