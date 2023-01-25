Британская разведка: российские танки "Армата" в плохом состоянии и вряд ли будут исправными

По данным британской разведки, небольшую партию новейших российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные не решаются их использовать из-за сомнений в их техническом состоянии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре министерства обороны Великобритании о войне в Украине.

В нем отмечают, что РФ подготовила небольшую партию T-14 к применению на фронте в войне против Украины, что было бы первым боевым использованием этой модели, однако воюющие российские войска якобы колеблются задействовать их из-за "неудовлетворительного состояния".

Реклама:

"Неизвестно, что именно вызвало такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с мотором и тепловизионными системами у Т-14. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как "экспериментальную" партию. Поэтому маловероятно, что какой-то из примененных Т-14 будет соответствовать стандартам для нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению", – пишут в обзоре.

Британская разведка уже посвящала один из недавних обзоров танкам "Армата", в нем рассказывали, что если РФ все же бросит их на фронт, то прежде всего с пропагандистской целью, потому что применение этих танков представляет риск для российской армии.