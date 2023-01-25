Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: российские танки "Армата" в плохом состоянии и вряд ли будут исправными

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 09:56
Танк "Армата". Фото rostec.ru

По данным британской разведки, небольшую партию новейших российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные не решаются их использовать из-за сомнений в их техническом состоянии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре министерства обороны Великобритании о войне в Украине.

В нем отмечают, что РФ подготовила небольшую партию T-14 к применению на фронте в войне против Украины, что было бы первым боевым использованием этой модели, однако воюющие российские войска якобы колеблются задействовать их из-за "неудовлетворительного состояния". 

"Неизвестно, что именно вызвало такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с мотором и тепловизионными системами у Т-14. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как "экспериментальную" партию. Поэтому маловероятно, что какой-то из примененных Т-14 будет соответствовать стандартам для нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению", – пишут в обзоре.

Британская разведка уже посвящала один из недавних обзоров танкам "Армата", в нем рассказывали, что если РФ все же бросит их на фронт, то прежде всего с пропагандистской целью, потому что применение этих танков представляет риск для российской армии.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg

Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу

СМИ: США передадут Украине современную модификацию Abrams, но без "секретной брони"

МВФ может предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму до $16 миллиардов – Bloomberg

РФ блокирует "зерновой коридор": количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник

Все новости...
Росcия
ЕСПЧ 25 января объявит решение по делу об оккупации Донбасса
Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов
Силы обороны отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов – сводка
Последние новости
04:38
Япония вводит новые санкции против России
03:38
Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета
02:40
В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg
02:19
Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
01:37
Тищенко скрывал свою нескольконедельную заграничную командировку
00:56
Абрамович теряет шансы спастись от санкций как миротворец – WSJ
00:56
Экс-премьер Болгарии рассказал о поставках оружия в Украину несмотря на сопротивление в правительстве
00:40
Камбоджа готова обучать российских саперов и не будет оказывать военную помощь Украине
23:31
В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине
23:24
Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов
Все новости...