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Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти Росії на пів року

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 11:23

Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за її агресію проти України на наступні 6 місяців.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда". 

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців", - повідомив він.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни. 

Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. Триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.

З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також - синхронізацію санкцій щодо Білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти Росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора Росії.

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Теми: санкціїРосіяекономіка
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