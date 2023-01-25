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Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России на полгода

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 10:23

Послы ЕС утвердили продление всех примененных Евросоюзом экономических санкций против РФ за ее агрессию против Украины на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда". 

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", - сообщил он.

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Речь идет о санкциях, первые из которых применили еще в 2014 году после первой агрессии России против Украины, и существенно расширили с февраля 2022 года с началом полномасштабной войны. 

Напомним, в декабре 2022 года Совет ЕС окончательно одобрил девятый пакет санкций против России за войну против Украины. Продолжается подготовка 10-го пакета, его скорее всего одобрят к годовщине полномасштабной войны.

Из неофициальных комментариев известно, что обсуждают дополнительные ограничения против российских пропагандистских ресурсов и новые отключения российских банков от SWIFT, а также синхронизацию санкций в отношении Беларуси с секторальными санкциями, которые уже введены против России. Польша и Литва призывают ЕС к санкциям против атомного сектора России.

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Темы: санкцииРосcияэкономика
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