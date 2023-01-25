Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катував і імітував розстріл цивільних в Ірпені – полоненому російському солдату оголосили підозру

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 12:07
Полонений окупант. Фото поліції

Російському солдатові, якого у вересні взяли в полон на Херсонщині, а також його командиру повідомили о підозру через те, що вони катували та імітували розстріли мирних жителів під час тимчасової окупації м. Ірпінь у Київській області.

Джерело: Національна поліції, Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Шукали патріотично налаштованих громадян, імітували розстріл – повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ".

Деталі: Поліцейські встановили, що у березні 2022 року єфрейтор збройних сил РФ, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 дивізії військової частини 32515, разом із командиром його відділення та іншими військовослужбовцями РФ зайшли на територію міста Ірпінь. Окупанти зайняли один із приватних будинків, де розгорнули свій штаб. 

 
Окупанти в Ірпені
фото поліції 

Росіяни почали розграбовувати вказаний будинок, а також сусідні обійстя.

В одному з будинків окупанти виявили двох місцевих жителів. Під дулами автоматів їм наказали роздягнутися, а потім били і допитували. В подальшому один із військовослужбовців приставив пістолет до голови потерпілого та здійснив декілька пострілів поряд з його вухом, імітуючи розстріл. 

 

Полонений російський солдат Андрій Мєдвєдєв, 1990 року народження 

ВІДЕО ДНЯ
Скриншот з відео поліції  

Попри благання людей не чіпати їх, військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити та імітували розстріл одного з потерпілих з автоматної черги. А потім заборонили їм виходити з дому – тож люди не могли дістати навіть їжу та воду.

Їм надали допомогу українські військові, коли приблизно через тиждень після описаних подій звільнили тимчасово окуповану територію Київщини. 

Російських загарбників тоді передислокували в інші регіони бойових дій на території України. А у вересні 2022 року, під час бойових дій на Херсонському напрямку, одного із цих воєнних злочинців взяли у полон.

Повідомляється, що двом російським солдатам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Один окупант отримав підозру у стінах СІЗО. Місце знаходження іншого фігуранта наразі встановлюється.

Російським загарбникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: поліціяОфіс генпрокурораполоненітортури
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Японія вводить нові санкції проти Росії

У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

Камбоджа готова навчати російських саперів і не надаватиме військову допомогу Україні

Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон

ЗМІ: США передадуть Україні сучасну модифікацію Abrams, але без "секретної броні"

МВФ може надати Україні багаторічний пакет допомоги на суму до $16 мільярдів – Bloomberg

Усі новини...
поліція
Ексректор НАУ три роки виписував собі премії з університетських коштів: підозра на 1,3 млн
Начальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку
Тимчасовим главою Нацполіції призначили Вигівського
Останні новини
07:18
Сили оборони уразили 9 районів зосередження і 4 пункти управління ворога – зведення
06:48
Змагання Пригожина і Гіркіна за політичний вплив може зіграти на руку Путіну – ISW
05:40
На окупованих територіях росіяни готують нову "фільтрацію" – ЦНС
04:38
Японія вводить нові санкції проти Росії
03:38
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів і гранатомета
02:40
У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg
02:19
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
01:37
Тищенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження
00:56
Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як миротворець – WSJ
00:56
Експрем’єр Болгарії розповів, як вдалось налагодити постачання зброї в Україну попри опір в уряді
Усі новини...