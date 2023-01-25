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Катував і імітував розстріл цивільних в Ірпені – полоненому російському солдату оголосили підозру

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 11:07
Катував і імітував розстріл цивільних в Ірпені – полоненому російському солдату оголосили підозру
Полонений окупант. Фото поліції

Російському солдатові, якого у вересні взяли в полон на Херсонщині, а також його командиру повідомили о підозру через те, що вони катували та імітували розстріли мирних жителів під час тимчасової окупації м. Ірпінь у Київській області.

Джерело: Національна поліції, Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Шукали патріотично налаштованих громадян, імітували розстріл – повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ".

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Деталі: Поліцейські встановили, що у березні 2022 року єфрейтор збройних сил РФ, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 дивізії військової частини 32515, разом із командиром його відділення та іншими військовослужбовцями РФ зайшли на територію міста Ірпінь. Окупанти зайняли один із приватних будинків, де розгорнули свій штаб. 

 
Окупанти в Ірпені
фото поліції 

Росіяни почали розграбовувати вказаний будинок, а також сусідні обійстя.

В одному з будинків окупанти виявили двох місцевих жителів. Під дулами автоматів їм наказали роздягнутися, а потім били і допитували. В подальшому один із військовослужбовців приставив пістолет до голови потерпілого та здійснив декілька пострілів поряд з його вухом, імітуючи розстріл. 

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Полонений російський солдат Андрій Мєдвєдєв, 1990 року народження 

Скриншот з відео поліції  

Попри благання людей не чіпати їх, військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити та імітували розстріл одного з потерпілих з автоматної черги. А потім заборонили їм виходити з дому – тож люди не могли дістати навіть їжу та воду.

Їм надали допомогу українські військові, коли приблизно через тиждень після описаних подій звільнили тимчасово окуповану територію Київщини. 

Російських загарбників тоді передислокували в інші регіони бойових дій на території України. А у вересні 2022 року, під час бойових дій на Херсонському напрямку, одного із цих воєнних злочинців взяли у полон.

Повідомляється, що двом російським солдатам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Один окупант отримав підозру у стінах СІЗО. Місце знаходження іншого фігуранта наразі встановлюється.

Російським загарбникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Теми: поліціяОфіс генпрокурораполоненітортури
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