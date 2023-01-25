Пытал и имитировал расстрел гражданских в Ирпене – пленному российскому солдату объявили подозрение

Российскому солдату, которого в сентябре взяли в плен на Херсонщине, а также его командиру сообщили о подозрении из-за того, что они пытали и имитировали расстрелы мирных жителей во время временной оккупации г. Ирпень в Киевской области.

Источник: Национальная полиции, Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Искали патриотически настроенных граждан, имитировали расстрел – сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ".

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Детали: Полицейские установили, что в марте 2022 года ефрейтор вооруженных сил РФ, находясь в должности стрелка-разведчика 1 батальона 104 полка 76 дивизии воинской части 32515, вместе с командиром его отделения и другими военнослужащими РФ зашли на территорию города Ирпень. Оккупанты заняли один из частных домов, где развернули свой штаб.

Оккупанты в Ирпене Фото полиции

Россияне начали разграблять указанный дом, а также соседние.

В одном из домов оккупанты обнаружили двух местных жителей. Под дулами автоматов им приказали раздеться, а затем били и допрашивали. В дальнейшем один из военнослужащих приставил пистолет к голове потерпевшего и произвел несколько выстрелов рядом с его ухом, имитируя расстрел.

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Пленный российский солдат Андрей Медведев, 1990 года рождения Скриншот из видео полиции

Несмотря на мольбы людей не трогать их, военнослужащие РФ вывели их на улицу, где продолжили бить и имитировали расстрел одного из пострадавших из автоматной очереди. А потом запретили им выходить из дома – поэтому люди не могли достать даже еду и воду.

Им оказали помощь украинские военные, когда примерно через неделю после описанных событий освободили временно оккупированную территорию Киевщины.

Российских захватчиков тогда передислоцировали в другие регионы боевых действий на территории Украины. А в сентябре 2022 года, во время боевых действий на Херсонском направлении, одного из этих военных преступников взяли в плен.

Сообщается, что двум российским солдатам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Один оккупант получил подозрение в стенах СИЗО. Место нахождения другого фигуранта пока устанавливается.

Российским захватчикам грозит до 12 лет заключения.