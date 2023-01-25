"Вагнер" зазнає величезних втрат: кількість могил на кладовищі зросла в 7 разів за 2 місяці – NYT

Кладовище, яке використовується ПВК "Вагнер" для поховання вбитих найманців у станиці Бакинська Краснодарського краю, за останні кілька місяців збільшилося в 7 разів.

Джерело: видання The New York Times, яке проаналізувало супутникові знімки та відеозаписи

Дослівно NYT: "Цвинтар, який розширився, – рідкісне візуальне свідчення, яке показує, якої шкоди завдає "Вагнеру", особливо його рядовим бійцям, вторгнення в Україну.

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На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців "Вагнера", і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому".

Фото NYT

Деталі: Видання зазначає, що збільшення території цвинтаря збігається з кривавим наступом російських солдатів і найманців з метою закріпитися на сході України.

Уряд США стверджує, що втрати "Вагнера" на полі бою "нараховують тисячі і що 90% з них – це ув'язнені, які були завербовані для участі в бойових діях в обмін на звільнення з в'язниці".

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Для довідки: Про існування могил, розташованих неподалік від основного тренувального центру "вагнерівців" у селищі Молькіно, уперше стало відомо в грудні 2022 року від активіста і колишнього офіцера ВПС Росії Віталія Вотановського.

Існування цього кладовища підтверджував і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

На відео з однієї з колоній, яке з'явилося у вересні, Пригожин вербував ув'язнених і заявляв, що тіла загиблих ховають на "алеях героїв" у різних містах, а також "біля каплиці "ПВК Вагнера"".

NYT зазначає, що фотографії Вотановського також дають уявлення про те, хто воював і вмирав за "Вагнера" в останні місяці. Щонайменше 16 імен і дат народження, які можна побачити на могильних плитах, були знайдені в онлай базах даних людей, засуджених за злочини в Росії.

Зазначається, що багато хто, ймовірно, загинув у боях за українські міста Бахмут і Соледар, де найманці та російські військові зазнали великих втрат за останні чотири місяці.

Повідомляється, що це не всі поховання – багатьох загиблих окупантів кремують. NYT нагадав про відеозапис, на якому Пригожин відвідав каплицю "Вагнера", розташовану приблизно за 8 миль (12,87 км) від кладовища. На кадрах було видно ряди чорних стін із відсіками, типовими для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і відображає бойові нагороди загиблого.

Скриншот з відео РИА НОвости

Зазначається, що "The Times" нарахувала біля каплиці 21 стіну, кожна з яких містить 42 відсіки.

Це дає змогу припустити, що сотні загиблих бійців "Вагнера" або поховані, або, принаймні, увічнені біля каплиці.

NYT підкреслює, що незрозуміло, чи були всі ці бійці вбиті в Україні чи в інших місцях, але ці кадри дають рідкісне уявлення про масштаби втрат ПВК "Вагнер".