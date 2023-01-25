"Вагнер" несет огромные потери: количество могил на кладбище выросло в 7 раз за 2 месяца – NYT

Кладбище, используемое ПВК "Вагнер" для захоронения убитых наемников в станице Бакинская Краснодарского края, за последние несколько месяцев увеличилось в 7 раз.

Источник: издание The New York Times, которое проанализировало спутниковые снимки и видеозаписи

Дословно NYT: "Расширившееся захоронение – редкое визуальное свидетельство, показывающее, какой урон наносит "Вагнеру", особенно его рядовым бойцам, вторжение в Украину.

На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов "Вагнера", и это число увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад".

Фото NYT

Детали: Издание отмечает, что увеличение территории кладбища совпадает с кровавым наступлением российских солдат и наемников с целью закрепиться на востоке Украины.

Правительство США утверждает, что потери "Вагнера" на поле боя" исчисляются тысячами и что 90% из них – это заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрьмы".

Для справки: О существовании могил, расположенных недалеко от основного тренировочного центра "вагнеровцев" в поселке Молькино, впервые стало известно в декабре 2022 года от активиста и бывшего офицера ВВС России Виталия Вотановского.

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Существование этого кладбища подтверждал и основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

На видео из одной из колоний, которое появилось в сентябре, Пригожин вербовал заключенных и заявлял, что телах погибших хоронят на "аллеях героев" в разных городах, а также "возле часовни "ЧВК Вагнера"".

NYT отмечает, что фотографии Вотановского также дают представление о том, кто воевал и умирал за "Вагнера" в последние месяцы. По меньшей мере 16 имен и дат рождения, которые можно увидеть на могильных плитах, были найдены в онлайн базах данных людей, осужденных за преступления в России.

Отмечается, что многие, вероятно, погибли в боях за украинские города Бахмут и Соледар, где наемники и российские военные понесли большие потери за последние четыре месяца.

Сообщается, что это не все захоронения – многих погибших оккупантов кремируют. NYT напомнил о видеозаписи, на которой Пригожин посетил часовню "Вагнера", расположенную примерно в 8 милях (12,87 км) от кладбища. На кадрах были видны ряды черных стен с отсеками, типичными для захоронения кремированных останков. Каждый отсек имеет идентификационный номер и отображает боевые награды погибшего.

Скриншот из видео "РИА НОвости"

Отмечается, что " The Times" насчитала около часовни 21 стену, каждая из которых содержит 42 отсека.

Это позволяет предположить, что сотни погибших бойцов "Вагнера" либо захоронены, либо, по крайней мере, увековечены возле часовни.

NYT подчеркивает, что неясно, были ли все эти бойцы убиты в Украине или в других местах, но эти кадры дают редкое представление о масштабах потерь ПВК "Вагнер".