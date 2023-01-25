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По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоСереда, 25 січня 2023, 15:01
По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу
скриншот

На території всієї України вдруге за день 25 січня оголошували повітряну тривогу, в більшості областей вона тривала близько 1 години 40 хвилин.

Джерело: карта alerts.in.ua, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття або принаймні дотримуватись правила "двох стін".

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"Беларускі Гаюн" повідомив про зліт у Білорусі двох літаків Міг-31К приблизно о 13:50.

Оновлено: Винищувачі сіли на аеродромі в Мачулищах близько 15:33 та 15:36. Після чого пішли відбої тривоги в Україні. 

Що передувало: Вранці 25 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу на 2 години через зліт у Білорусі двох винищувачів Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

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Теми: повітряна тривога
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