По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу

На території всієї України вдруге за день 25 січня оголошували повітряну тривогу, в більшості областей вона тривала близько 1 години 40 хвилин.

Джерело: карта alerts.in.ua, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття або принаймні дотримуватись правила "двох стін".

"Беларускі Гаюн" повідомив про зліт у Білорусі двох літаків Міг-31К приблизно о 13:50.

Оновлено: Винищувачі сіли на аеродромі в Мачулищах близько 15:33 та 15:36. Після чого пішли відбої тривоги в Україні.

Що передувало: Вранці 25 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу на 2 години через зліт у Білорусі двох винищувачів Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".